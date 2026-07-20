США продолжат военные операции, если Иран не прекратит атаки на торговые суда, заявил Рубио

Госсекретарь США: Иран намерен использовать Ормузский пролив как рычаг давления США продолжат военные операции, если Иран не прекратит атаки на торговые суда, заявил Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран стремится установить контроль над Ормузским проливом и использовать его в качестве «рычага давления» на мировое сообщество. По его словам, если Тегеран продолжит атаки на международные торговые суда, Соединенные Штаты продолжат военные операции.

Перед вылетом на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет на Филиппинах, Рубио ответил на вопросы журналистов по актуальной повестке.

По его словам, единственной целью ударов по Ирану является поражение военных объектов, используемых для атак на международные торговые суда. Он также призвал другие страны внести вклад в обеспечение безопасности мирового морского судоходства.

«Думаю, мир уже понимает, что Иран, по крайней мере некоторые силы внутри Ирана, стремится взять под контроль Ормузский пролив и использовать его как средство давления на весь мир», — сказал Рубио, добавив, что в случае продолжения атак на международные торговые суда США ответят соответствующими действиями.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование, однако для этого, по его словам, Иран должен изменить свою позицию.

Кроме того, госсекретарь сообщил, что продолжается подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США, запланированному на сентябрь.

Рубио также отметил, что, несмотря на существующие разногласия между США и Китаем, двум крупнейшим мировым державам необходимо поддерживать диалог.

«Мы обязаны продолжать разговаривать друг с другом — ради наших народов и всего мира», — заявил он.