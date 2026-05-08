«Мы ожидаем ответа от Ирана в какой-то момент сегодня. Пока мы его не получили. Надеюсь, у них есть серьезное предложение», - Марко Рубио

Госсекретарь США: Вашингтон ожидает ответа от Ирана «Мы ожидаем ответа от Ирана в какой-то момент сегодня. Пока мы его не получили. Надеюсь, у них есть серьезное предложение», - Марко Рубио

Вашингтон ожидает ответа от Ирана по поводу продолжающихся переговоров, однако пока его не получил. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя журналистам в Риме напряженность, возникшую накануне в Ормузском проливе.

«Это было отдельно и не связанно с операцией», - сказал Рубио, отвечая на вопрос о ситуации вокруг пролива в свете операции «Эпическая ярость» (Epic Fury).

По словам госсекретаря, Иран атаковал США, а Вашингтон дал ответ.

Касаясь переговорного процесса с Тегераном, глава американской дипломатии заявил, что США ожидают ответ сегодня.

«Мы ожидаем ответа от Ирана в какой-то момент сегодня. Пока мы его не получили. Надеюсь, у них есть серьезное предложение», - сказал он.

Критика НАТО

Рубио также подверг критике позицию стран НАТО.

«Некоторые европейские страны не позволили нам использовать базы НАТО в важных чрезвычайных ситуациях и препятствовали выполнению наших миссий», — сказал он.

По словам Рубио, подобные ограничения создают дополнительные риски, пусть и небольшие.

«Одной из главных причин присутствия США в НАТО была возможность размещать свои силы в Европе и при необходимости перебрасывать их в другие регионы. Отныне это уже не так, и мы будем рассматривать другие варианты», — отметил он.