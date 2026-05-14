Мы не просим помощи Китая. Мы в ней не нуждаемся - Марко Рубио

Госсекретарь США: Вашингтон не просил Китай о помощи по Ирану Мы не просим помощи Китая. Мы в ней не нуждаемся - Марко Рубио

США и Израиль не обращались к Китаю за помощью в связи с войной, начавшейся после ударов по Ирану. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио дал оценку ситуации в интервью телеканалу NBC News во время официального визита в Китай вместе с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Рубио, на встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась война, начавшаяся после ударов США и Израиля по Ирану.

«Китайская сторона заявила, что не выступает за милитаризацию Ормузского пролива и введение системы платы за проход. Это соответствует и нашей позиции», - сказал он.

Рубио отметил, что Трамп и Си по иранскому вопросу «нашли общую почву», а Китай «подтвердил свое неприятие обладания Тегераном ядерным оружием».

Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон закупает нефть на мировых рынках, поэтому не обладает «иммунитетом» к колебаниям цен. При этом, по его словам, другие страны страдают от этого сильнее и «должны подключиться» к решению вопроса.

Вместе с тем Рубио подчеркнул, что Трамп «ничего не просил» у Си по Ирану.

«Мы не просим помощи Китая. Мы в ней не нуждаемся», - заявил он.

В политике США изменений нет по Тайваню

Рубио также заявил, что политика США по Тайваню не изменилась и, по его словам, оставалась последовательной как при предыдущих президентах, так и при нынешней администрации.

Он отметил, что вопрос продажи американского оружия Тайваню не занимал «значительного места» на переговорах Трампа и Си.

«С нашей точки зрения, любое насильственное изменение существующего статус-кво и нынешнего положения было бы плохим для обеих стран», - сказал Рубио.

Госсекретарь США также сообщил, что Трамп задал Си вопрос о Джимми Лае - основателе закрытой в специальном административном районе Гонконг газеты Apple Daily и оппозиционном медиамагнате, приговоренном к 20 годам лишения свободы по обвинениям в «подстрекательстве населения к мятежу» и «сотрудничестве с иностранными силами».

«Президент всегда поднимает это дело и несколько других дел, и, откровенно говоря, мы надеемся получить по ним положительный ответ», - сказал Рубио.