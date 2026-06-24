Госдума РФ приняла закон для обеспечения внутреннего рынка топливом

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщили российские СМИ в среду, 24 июня.

Изначально документ касался порядка подтверждения права на применение пониженной ставки НДС в размере 10% для детских товаров. Однако ко второму чтению в него были внесены дополнительные поправки, связанные с регулированием топливного рынка и поддержкой НПЗ «на фоне участившихся атак украинских беспилотников».

Как пояснял на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, изменения подготовлены по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера Александра Новака. По его словам, они связаны с необходимостью дополнительного обеспечения внутреннего рынка страны топливом. В частности, правительство получит право определять виды топлива, которые могут находиться в обороте на территории России.

Сазанов также заявил, что принятые Госдумой поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка бензином, будут нейтральны для бюджета.

«Думаю, что все будет сбалансировано», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о влиянии новых налоговых мер на бюджет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие документа, отметил, что парламент оказывает поддержку производителям моторного топлива и одновременно решает вопрос обеспеченности граждан топливом. По его словам, депутаты постарались оперативно рассмотреть необходимые изменения, направленные на увеличение поставок на внутренний рынок.

«Надеемся, что после принятия закона ситуация стабилизируется», - сказал Володин на пленарном заседании. Он также подчеркнул, что профильные структуры продолжат мониторить ситуацию и при необходимости могут быть подготовлены дополнительные законодательные изменения.

Закон допускает смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. Такой объем будет учитываться как произведенный автобензин, а акциз включаться в его стоимость. Для сбора подтверждающих документов и получения налогового вычета предусматривается трехмесячный срок.

Кроме того, документ вводит возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения, а также при импорте топлива в Россию уполномоченными организациями. Их перечень будет определяться правительством. Для поставок из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9.

Отдельные положения закона касаются поддержки НПЗ. До конца 2026 года продлевается срок действия модернизационных соглашений для заводов, реализующих инвестиционные проекты на сумму более 100 млрд рублей.

Нормы, связанные с дополнительным обеспечением внутреннего рынка моторным топливом, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года. Положения о модернизации нефтеперерабатывающих заводов получат обратную силу с 1 января 2026 года.

Закон вступит в силу после официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.