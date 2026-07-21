Согласно одному из законов, мигранты с неснятой или непогашенной судимостью не смогут получить российское гражданство или вид на жительство независимо от того, где было совершено преступление — в РФ или за ее пределами

Госдума РФ приняла законы об ужесточении миграционной политики Согласно одному из законов, мигранты с неснятой или непогашенной судимостью не смогут получить российское гражданство или вид на жительство независимо от того, где было совершено преступление — в РФ или за ее пределами

Государственная Дума (нижняя палата Федерального собрания - парламента РФ) приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности в РФ.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального собрания, в соответствии с одним из законов исключается возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами.

«Ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что данная норма не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище на территории РФ.

«В нашу страну должны приезжать и оформлять вид на жительство, а также претендовать на гражданство законопослушные люди, которые в своих странах не нарушали законы и, приезжая к нам, также их не нарушают», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы приезжие знали русский язык, уважали традиции, историю и культуру.

Также принят закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которым расширяется перечень правонарушений, за совершение которых иностранные граждане помимо штрафа будут подлежать выдворению из страны.

Отмечается, что число соответствующих статей КоАП вырастет более чем вдвое и составит 45.



«Если мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», — уточнил Вячеслав Володин.