Госдума одобрила закон о применении ВС РФ для защиты арестованных за рубежом россиян Изменения вносятся в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне»

Государственная Дума (нижняя палата Федерального Собрания РФ) приняла закон, который предусматривает право привлекать ВС РФ для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Изменения вносятся в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, «в соответствии с законом, по решению президента Российской Федерации Вооруженные Силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия. «Также по решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий», - следует из закона.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что «западное «правосудие» превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями». «В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены», — сказал он.

- Испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

По предложению Володина депутаты на пленарном заседании также поблагодарили создателей и испытателей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Этой ракете нет равных», — подчеркнул Вячеслав Володин. «Вчерашние испытания показали, что наш ядерный щит совершенствуется», - добавил он.