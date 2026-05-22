После одобрения Госдепартаментом США продажа также должна быть одобрена Конгрессом

Госдеп США одобрил продажу Киеву оборудования для ракетного комплекса Hawk После одобрения Госдепартаментом США продажа также должна быть одобрена Конгрессом

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине услуг по поддержанию боеспособности ЗРК Hawk на сумму 108,1 млн долларов.

«Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержанию в боеспособном состоянии зенитного ракетного комплекса HAWK и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет $108,1 млн», - говорится в сообщении Госдепа.

В ведомстве отметили, что правительство Украины запросило поставку устанавливаемых на шасси прицепов (выдвижных мачтовых трейлеров), проведение капитальной модификации и оказание поддержки в техническом обслуживании; поставку запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также поддержку в сфере ремонта и возврата; предоставление услуг инженерно-технической и логистической поддержки со стороны правительства США и подрядных организаций; а также других сопутствующих элементов логистического и программного обеспечения для зенитных ракетных комплексов FrankenSAM HAWK.

«Данная предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности США за счет повышения безопасности страны-партнера, которая выступает в качестве фактора политической и экономической стабильности в Европе»,- заявили в ведомстве.

Предлагаемая продажа позволит укрепить способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам за счет дальнейшего оснащения ее более мощной интегрированной системой противовоздушной обороны для выполнения задач самообороны и обеспечения региональной безопасности, следует из текста публикации.

После одобрения Госдепартаментом США продажа также должна быть одобрена Конгрессом.