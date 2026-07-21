Граждан призвали сохранять бдительность и осторожность в связи с конфликтами и обострением напряженности в регионе

Госдеп США выпустил предупреждение о безопасности для своих граждан по всему миру Граждан призвали сохранять бдительность и осторожность в связи с конфликтами и обострением напряженности в регионе

Госдепартамент США призвал своих граждан по всему миру проявлять осторожность в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке.

В опубликованном предупреждении о безопасности отмечается, что обстановка в сфере безопасности на Ближнем Востоке продолжает оставаться сложной, а также существует вероятность непредсказуемой эскалации.

Американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, призвали соблюдать бдительность и находиться в состоянии повышенной готовности, а также быть готовыми к возможным отменам рейсов, периодическим закрытиям воздушного пространства и другим сбоям в поездках.

Гражданам США, находящимся за пределами Ближнего Востока, рекомендовано пересмотреть планы по поездкам в регион и через него, при этом указывается, что объекты и лица, ассоциируемые с США, могут стать мишенями.

17 июня 2026 года Вашингтон и Тегеран подписали Исламабадский меморандум из 14 пунктов, который фиксировал прекращение огня и давал 60 дней на подготовку финального договора. В начале июля соглашение начало рушиться из-за возобновления атак на торговые суда и морскую инфраструктуру.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил об окончании режима перемирия. Переговоры фактически зашли в тупик, стороны продолжают обмен ракетными и авиаударами.