США находятся «в постоянном диалоге с партнерами» по вопросу повышения стабильности в регионе, заявили в ведомстве

Госдеп США: Вашингтон осуждает акты насилия, совершаемые любой из сторон на Западном берегу США находятся «в постоянном диалоге с партнерами» по вопросу повышения стабильности в регионе, заявили в ведомстве

Государственный департамент США осудил «акты насилия» в ходе беспорядков, вспыхнувших после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал незаконные поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

«Мы осуждаем акты насилия, совершаемые любой из сторон на Западном берегу», - сообщили «Анадолу» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что США находятся «в постоянном диалоге со своими партнерами» по вопросу повышения стабильности и безопасности на Западном берегу. «Стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля, что согласуется с целью администрации добиться мира в регионе», — подчеркивается в заявлении.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху ранее отдал распоряжение о признании незаконных еврейских поселений, построенных на палестинских территориях, и ускорении процесса создания новых после столкновения на севере оккупированного Западного берега, в результате которого погибли 4 палестинца и 2 израильтянина.

После совещания по безопасности с участием Нетаньяху и министра обороны Израиля Исраэля Каца было опубликовано совместное письменное заявление, в котором объявлен ряд решений, углубляющих оккупацию на Западном берегу и еще больше затрудняющих жизнь палестинцев.

В результате стрельбы, открытой израильскими силами и израильтянами, узурпировавшими палестинские земли, вблизи населенного пункта Талль на севере оккупированного Западного берега, погибли 4 палестинца, еще 4 палестинца получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.

Согласно заявлению израильской службы скорой помощи «Красный щит Давида», в ходе инцидента двое из четырех раненых израильтян скончались, еще один находится в тяжелом состоянии.