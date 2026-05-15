Госдепартамент США: перемирие между Израилем и Ливаном продлено ещё на 45 дней

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана

Госдепартамент США сообщил, что по итогам переговоров в Вашингтоне перемирие между Израилем и Ливаном продлено еще на 45 дней, а стороны соберутся для проведения политических переговоров 2–3 июня.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Томми Пиготт выступил с заявлением в отношении третьего раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, которые проходят в Вашингтоне уже два дня, в социальной сети американской компании X.

«США выступили принимающей стороной чрезвычайно продуктивных переговоров между Израилем и Ливаном, которые прошли 14-15 мая и длились два дня. Для достижения дальнейшего прогресса перемирие, объявленное 16 апреля, будет продлено еще на 45 дней», - сказал он.

Пиготт отметил, что политическая часть переговоров возобновится 2-3 июня, а 29 мая в Пентагоне состоится совещание по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран.

Пресс-секретарь Госдепартамента подчеркнул, что они убеждены в том, что переговоры будут способствовать установлению прочного мира между двумя странами и полному признанию взаимного суверенитета и территориальной целостности.

Атаки Израиля на Ливан и перемирие

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявило, что в ходе этих событий число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 24 апреля сообщил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта, несмотря на объявление перемирия, в результате продолжающихся израильских атак погибло более 2 950 человек.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, а «Хезболла» наносит удары по израильским войскам под предлогом нарушения перемирия.