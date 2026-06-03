Глобальный переход к «зеленому» водороду вступает в фазу практической реализации В Green Hydrogen Organisation (GH2) рассказали «Анадолу» о ключевых драйверах развития отрасли

Несмотря на череду отмен и задержек проектов, мировой переход на «зеленый» водород вступает в фазу практической реализации, а ключевым драйвером этого процесса становится потребность в энергетической безопасности.

Об этом в комментарии «Анадолу» заявили в Green Hydrogen Organisation (GH2) — международной некоммерческой организации со штаб-квартирой в Женеве, работающей над ускорением производства и использования «зеленого» водорода по всему миру.

В организации отметили, что последние заголовки о «зеленом» водороде формируют более мрачный прогноз, акцентируя внимание на задержках и отмене проектов. Однако, по мнению экспертов GH2, отрасль проходит естественный этап взросления. «Как молодая индустрия, «зеленый» водород выходит за рамки начального цикла «хайпа» и переходит к практическому внедрению и коммерческой зрелости. Сегодня более 60 стран уже приняли водородные стратегии или дорожные карты, а крупномасштабные проекты продвигаются в ключевых регионах мира», — подчеркнули в организации, комментируя текущий этап глобального перехода на «зеленый» водород и факторы, ускоряющие этот процесс.

По данным GH2, нынешний импульс обусловлен сразу несколькими причинами. Одной из ключевых эксперты называют геополитическую напряженность, в частности кризис в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), который продемонстрировал уязвимость энергетических систем, зависящих от импорта ископаемого топлива.

В этих условиях энергетическая безопасность и диверсификация поставок стали стратегическими приоритетами для многих государств. Кроме того, отрасли, где прямая электрификация затруднена или невозможна, — производство стали, удобрений и химикатов, а также судоходство и авиация — рассматривают «зеленый» водород и его производные как необходимое условие сохранения долгосрочной конкурентоспособности.

Эксперты также указали на снижение стоимости возобновляемой энергетики и электролизеров, что постепенно улучшает экономику производства «зеленого» водорода. «Солнечная энергия сегодня входит в число самых дешевых источников электроэнергии в мире, а стоимость электролизеров продолжает снижаться по мере расширения производственных мощностей и совершенствования технологий», — отметили в GH2.

Снижение затрат, стимулирование спроса и инвестиционная определенность наиболее эффективны для перехода к «зеленому» водороду

Отвечая на вопрос о наиболее эффективных экономических и политических моделях для масштабирования производства «зеленого» водорода и повышения его конкурентоспособности по сравнению с традиционными источниками энергии, в GH2 подчеркнули, что такие модели должны сочетать снижение затрат, создание устойчивого спроса и долгосрочную инвестиционную предсказуемость.

По словам экспертов, такие инструменты, как конкурсные аукционы, контракты на разницу цен (CfD), производственные стимулы, льготное финансирование и государственные гарантии, помогают сократить ценовой разрыв между «зеленым» водородом и альтернативами на основе ископаемого топлива.

В качестве примера в организации привели Индийскую корпорацию солнечной энергетики (SECI), сыгравшую важную роль в масштабировании возобновляемой энергетики за счет механизмов конкурсных торгов. Сегодня аналогичные подходы применяются и к «зеленому» водороду в рамках Национальной миссии Индии по «зеленому» водороду.

В Европе Европейский водородный банк (EHB) поддерживает внедрение возобновляемого водорода через систему аукционов с фиксированной премией, обеспечивающих производителям более предсказуемые доходы.

В GH2 напомнили, что Европейская комиссия недавно выделила более 1 млрд евро на девять проектов общей мощностью электролизеров 1,1 ГВт в рамках последнего раунда аукционов EHB. Немецкий механизм H2Global, в свою очередь, способствует развитию международных цепочек поставок производных «зеленого» водорода, включая «зеленый» аммиак, через пилотные аукционы и долгосрочные соглашения о закупках.

В организации подчеркнули, что не менее важную роль играют меры по стимулированию спроса — прежде всего механизмы ценообразования на углерод, стандарты и обязательные квоты.

Так, в Европейском союзе Система торговли выбросами (EU ETS), обязательные квоты на RFNBO (возобновляемое топливо небиологического происхождения) в рамках пересмотренной Директивы по возобновляемой энергии (RED III), а также Механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM) формируют готовность рынка платить за низкоуглеродную и «зеленую» водородную продукцию.

Ряд проблем продолжает замедлять более широкое внедрение «зеленого» водорода

Несмотря на заметный прогресс, ряд проблем по-прежнему сдерживает более широкое распространение «зеленого» водорода, отмечают в GH2. «Стоимость остается одним из главных барьеров, особенно в регионах с ограниченным доступом к дешевой возобновляемой электроэнергии или финансированию. Во многих развивающихся странах высокая стоимость капитала подрывает банковскую реализуемость проектов, из-за чего многие ранее анонсированные инициативы до сих пор не получили окончательного инвестиционного решения», — пояснили в организации.

Еще одной серьезной проблемой эксперты называют медленное формирование устойчивого спроса. Многие промышленные потребители не готовы брать на себя долгосрочные контрактные обязательства из-за ценовой неопределенности, меняющихся регуляторных требований и отсутствия зрелого глобального рынка.

Кроме того, масштабное внедрение «зеленого» водорода потребует значительных инвестиций в инфраструктуру — от мощностей ВИЭ и электросетей до систем транспортировки и хранения, портовой инфраструктуры и опреснительных установок. В GH2 подчеркнули, что во многих регионах мира инфраструктурная база, необходимая для масштабирования производства и торговли водородом, пока фактически отсутствует.

Богатые ВИЭ регионы станут ведущими водородными хабами

По оценке GH2, в следующем десятилетии наиболее конкурентоспособными водородными хабами станут регионы с богатыми ресурсами возобновляемой энергии, благоприятной государственной политикой, экспортным потенциалом и близостью к крупным центрам спроса.

В организации отметили, что Китай уже сегодня является мировым лидером в сфере «зеленого» водорода, обеспечивая почти 60% мировых производственных мощностей электролизеров и около двух третей установленных электролизерных мощностей в мире.

Благодаря активной государственной промышленной политике, быстрому развитию ВИЭ, более низким производственным затратам и масштабному внутреннему спросу Китай сумел ускорить развитие водородной инфраструктуры быстрее большинства других рынков.

За пределами Китая особенно выгодные позиции, по мнению GH2, занимает регион Ближнего Востока и Северной Африки благодаря своему географическому положению между европейскими и азиатскими рынками, низкой стоимости солнечной и ветровой энергии, а также наличию портовой инфраструктуры, пригодной для крупномасштабного экспорта водорода. Марокко и Египет уже продемонстрировали четкое намерение привлекать инвестиции в сектор через создание специализированных политических механизмов.

Кроме того, Оман, Саудовская Аравия и Египет обладают всеми предпосылками для лидерства на рынке «зеленого» железа: существующая инфраструктура прямого восстановления железа (DRI) и низкие затраты на производство водорода дают этим странам преимущество в удовлетворении спроса на декарбонизацию со стороны ЕС, Японии и Южной Кореи.

Одним из наиболее конкурентоспособных рынков «зеленого» водорода становится и Индия. Как отметили в GH2, недавние аукционы SECI обеспечили контрактацию поставок 724 тыс. тонн «зеленого» аммиака в год для 13 заводов по производству удобрений по цене от 572 до 744 долларов за тонну — примерно вдвое дешевле результатов пилотного аукциона H2Global в ЕС.

Индийские производители также начинают активно заключать международные соглашения о поставках. В частности, в январе 2026 года компания AM Green подписала долгосрочное соглашение о поставках «зеленого» аммиака с немецкой энергетической компанией Uniper.

Австралия и страны Латинской Америки пока находятся на более ранней стадии развития сектора, однако демонстрируют четкие намерения укреплять позиции в водородной экономике.

Австралия делает ставку на экспорт «зеленого» железа в Японию и Южную Корею — крупнейших импортеров энергии в Азии, активно ищущих более экологичное промышленное сырье. В Латинской Америке одним из наиболее заметных проектов стал Villeta в Парагвае, разрабатываемый компанией Atome. Недавно проект получил окончательное инвестиционное решение, обеспечив финансирование в размере 665 млн долларов.

Об организации Green Hydrogen Organisation (GH2)

Green Hydrogen Organisation (GH2) — международный некоммерческий фонд, работающий над ускорением производства и использования «зеленого» водорода по всему миру.

Организация сотрудничает с правительствами, производителями, финансовыми институтами и гражданским обществом для продвижения таких направлений, как «зеленые» удобрения, судовое топливо, а также «зеленое» железо и сталь.

Основанная в 2021 году, GH2 имеет представительства в Женеве, Лондоне, Джакарте, Найроби и Осло.

Организация также выполняет функции секретариата Африканского альянса по «зеленому» водороду (AGHA) — межгосударственной платформы, объединяющей одиннадцать стран Африки для развития регионального сотрудничества в сфере «зеленого» водорода.

Кроме того, GH2 является одним из основателей Глобального альянса возобновляемой энергии (GRA).