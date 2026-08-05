Такой объем инвестиций соответствует цели как минимум утроить мировые мощности атомной энергетики к 2050 году

Глобальные инвестиции в атомную энергетику должны достичь 250 млрд долларов в год Такой объем инвестиций соответствует цели как минимум утроить мировые мощности атомной энергетики к 2050 году

Для удовлетворения растущего мирового спроса на атомную энергетику к 2050 году ежегодный объем инвестиций должен превысить 250 млрд долларов, а общий инвестиционный потенциал сектора составить около 6 трлн долларов.

Согласно данным, собранным «Анадолу» из доклада Всемирной ядерной ассоциации «Дорожная карта перехода к основному потоку финансирования: путь к масштабированию атомной энергетики», такой объем инвестиций соответствует цели как минимум утроить глобальные мощности атомной энергетики к 2050 году, поддержанной 38 странами.

Для того чтобы атомная энергетика вышла на промышленный масштаб не только на нескольких существующих рынках, но и в глобальном масштабе, необходимо наряду с государственным финансированием шире задействовать капитал частного сектора.

В докладе подчеркивается, что инвестиции должны направляться не только в строительство новых электростанций, но и в развитие ядерного топливного цикла, который позволит обеспечить их эксплуатацию в крупных масштабах.

Отмечается, что атомная энергетика необходима для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, укрепления энергетической безопасности и достижения целей декарбонизации в рамках борьбы с изменением климата.

Для обеспечения необходимого роста атомной энергетики ежегодные инвестиции к 2050 году должны превысить 250 млрд долларов, что создаст инвестиционные возможности объемом около 6 трлн долларов.

В докладе также представлены возможности для институциональных инвесторов, предоставляющих акционерное и долговое финансирование, а также шесть основных шагов, необходимых для перехода атомной энергетики от преимущественно государственного и проектного финансирования к широкодоступному классу инвестиционных активов энергетической инфраструктуры.

Всемирная ядерная ассоциация выделяет шесть условий, необходимых для превращения атомной энергетики в полноценный инвестиционный актив. «Укрепление институциональных механизмов поддержки, стандартизация бизнес-моделей, повышение измеримости рисков и доходности, создание рыночных механизмов получения доходов, увеличение мощности и зрелости цепочек поставок, а также развитие финансовых механизмов, поддерживающих трансформацию», - следует из заявления.

- Стратегические запасы урана будут увеличиваться

В докладе отмечается, что аналогичные преобразования уже успешно прошли такие капиталоемкие энергетические отрасли, как морская ветроэнергетика, производство сжиженного природного газа (СПГ) и другие крупные инфраструктурные направления. По мнению авторов, атомная энергетика может пройти аналогичный путь.

Если финансовые организации повысят уровень знаний в сфере атомной энергетики, разовьют возможности по оценке инвестиций, будут способствовать более четкому распределению рисков и примут участие в первых инвестиционных сделках, это может привлечь в отрасль более широкий круг институционального капитала.

Уран, являющийся основным сырьем мировой атомной энергетики, благодаря высокой энергоемкости позволяет в течение длительного времени вырабатывать электроэнергию при относительно небольшом объеме топлива.

Рост целей по увеличению атомных мощностей также ускоряет инвестиции в добычу урана и развитие цепочек поставок ядерного топлива в крупнейших странах-производителях, прежде всего в Казахстане, Канаде и Намибии.

Одновременно многие страны предпринимают шаги по наращиванию стратегических запасов урана с целью укрепления энергетической безопасности.