Главы стран-участниц ОТГ дали старт строительству Центра тюркской цивилизации

Главы стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ) 15 мая дали старт строительству Центра тюркской цивилизации в Туркестане.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, «главная идея центра – представить тюркские народы как создателей великой цивилизации с уникальным местом в мировой истории, глубокой философией и многовековыми традициями государственности».

Отмечается, что особое внимание в Центре будет уделено научным исследованиям, систематизации общего исторического наследия, развитию культурного туризма и международного сотрудничества.

«Архитектурное решение будет наполнено глубоким символизмом. В пространстве комплекса планируется отразить такие ключевые понятия тюркского мировоззрения, как Тенгри, Эргенекон, Көкбөрі (название игры «небесный волк», Жерұйық (земля обетованная), Великая степь и Древо жизни», - говорится в сообщении.

В содержательном плане экспозиция включает различные тематические зоны.

В работе Центра планируется широко использовать передовые технологии. Виртуальная и дополненная реальность (VR, AR), голография, искусственный интеллект, а также иммерсивные системы звука и света позволят посетителям почувствовать себя участниками исторических событий.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ️ Центр тюркской цивилизации будет заниматься совместными научными исследованиями, реализацией культурных проектов и образовательных программ.