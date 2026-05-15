Главы стран-участниц ОТГ дали старт строительству Центра тюркской цивилизации

Olga Keskin
15 Май 2026•Обновить: 15 Май 2026
Главы стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ) 15 мая дали старт строительству Центра тюркской цивилизации в Туркестане.
Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, «главная идея центра – представить тюркские народы как создателей великой цивилизации с уникальным местом в мировой истории, глубокой философией и многовековыми традициями государственности».
Отмечается, что особое внимание в Центре будет уделено научным исследованиям, систематизации общего исторического наследия, развитию культурного туризма и международного сотрудничества.
«Архитектурное решение будет наполнено глубоким символизмом. В пространстве комплекса планируется отразить такие ключевые понятия тюркского мировоззрения, как Тенгри, Эргенекон, Көкбөрі (название игры «небесный волк», Жерұйық (земля обетованная), Великая степь и Древо жизни», - говорится в сообщении.
В содержательном плане экспозиция включает различные тематические зоны.
В работе Центра планируется широко использовать передовые технологии. Виртуальная и дополненная реальность (VR, AR), голография, искусственный интеллект, а также иммерсивные системы звука и света позволят посетителям почувствовать себя участниками исторических событий.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ️ Центр тюркской цивилизации будет заниматься совместными научными исследованиями, реализацией культурных проектов и образовательных программ.