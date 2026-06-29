На саммите НАТО в Стамбуле они заявили о необходимости усиления европейской обороны, сохранения ключевой роли Альянса и дальнейшей помощи Киеву

Главы парламентов Латвии, Литвы и Люксембурга призвали продолжить поддержку Украины На саммите НАТО в Стамбуле они заявили о необходимости усиления европейской обороны, сохранения ключевой роли Альянса и дальнейшей помощи Киеву

Председатель парламента Латвии Дайга Миерина, председатель Сейма Литвы Юозас Олекас и председатель Палаты депутатов Люксембурга Клод Визелер выступили на Парламентском саммите НАТО, проходящем в Стамбуле под председательством Турции.

Председатель парламента Латвии Дайга Миерина заявила, что поддержка Украины будет продолжена.

"Россия остается и будет оставаться долгосрочной угрозой для всех членов Альянса", — сказала она.

Миерина призвала продолжить политику поддержки Украины и изоляции России, заявив, что таким образом удастся "сдержать возможные провокации".

"Подход "мир через силу" является наиболее эффективным способом завершить эту ужасную войну справедливым и прочным миром. Теперь мяч на нашей стороне, и именно поэтому мы должны действовать сообща и решительно", — подчеркнула она.

Председатель Сейма Литвы Юозас Олекас отметил, что в стране утвержден бюджет, предусматривающий выделение в этом году 5,38% ВВП на оборону, а в дальнейшем Литва намерена сохранять этот показатель на уровне не менее 5–6%.

Он подчеркнул, что Литва продолжит поддерживать Украину.

"Будущее безопасности Европы сегодня определяется в Украине. Больше всего нам необходимы сильная политическая воля и справедливое распределение бремени", — заявил Олекас.

По его словам, единство НАТО означает, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону при сохранении прочных трансатлантических связей.

Олекас также сообщил, что ведется работа по размещению немецкой бригады в Литве, и подчеркнул, что военное присутствие США в Европе имеет жизненно важное значение, особенно для восточного фланга НАТО.

Он отметил, что недавние инциденты в Балтийском море, затронувшие в том числе подводную инфраструктуру, свидетельствуют о необходимости срочного увеличения инвестиций в средства противовоздушной и противоракетной обороны, включая новый интегрированный план ПВО и ПРО.

"Укрепление инфраструктуры оборонной промышленности стран НАТО продвигается вперед, однако наращивание производственных мощностей пока идет недостаточно быстро. Решение заключается в создании высококвалифицированной экосистемы, привлекательных условий для инвестиций, сильной государственной поддержке и вложениях в перспективные военные технологии, отвечающие реалиям современного поля боя", — заявил Олекас, пожелав успешных итогов саммиту в Анкаре.

Председатель Палаты депутатов Люксембурга Клод Визелер заявил, что в различных регионах мира одновременно вспыхнуло несколько кризисов.

"Они напоминают нам об истине, которую мы слишком легко забываем: свобода не дается даром, ее необходимо завоевывать и защищать", — сказал он.

Визелер подчеркнул, что Украина продолжает решительное сопротивление, поэтому поддержку необходимо усиливать.

"Каждое колебание, каждая задержка имеют конкретную цену. Эта цена измеряется разрушенной инфраструктурой, поврежденными больницами и, прежде всего, человеческими жизнями", — отметил он.

По словам Визелера, Люксембург считает НАТО наиболее сильным ответом на существующие угрозы безопасности, а в период, когда мир подвергается серьезным испытаниям, Альянс остается незаменимым.

Он сообщил, что за последние два года страна удвоила оборонные расходы и намерена ежегодно увеличивать оборонный бюджет еще на 5%. Значительная часть этих средств на первом этапе будет направлена на развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Визелер также заявил, что Люксембург продолжит инвестировать в космические и коммуникационные технологии и в рамках НАТО будет и дальше отдавать приоритет верховенству права, надежности выполнения обязательств и совместным действиям вместо односторонних шагов.