Главы Минобороны РФ и Таджикистана обсудили укрепление военного сотрудничества Андрей Белоусов в Бишкеке провел переговоры с главой военного ведомства Таджикистана Эмомали Собирзодой

Москва рассматривает российско-таджикистанское сотрудничество в сфере обороны в качестве ключевого фактора безопасности и стабильности в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с главой военного ведомства Таджикистана Эмомали Собирзодой.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, встреча состоялась во вторник «на полях» совещания глав военных ведомств стран–участниц ШОС в столице Кыргызстана.

Белоусов заявил, что российско-таджикистанское сотрудничество в военной сфере имеет большой потенциал.

«Рассматриваем российско-таджикистанское сотрудничество в сфере обороны в качестве ключевого фактора безопасности и стабильности в Центральной Азии. Это особенно важно на фоне ситуации, связанной с вооружённым конфликтом в Иране, с обострением ситуации в других регионах мира», – сказал Белоусов.

По его словам, министерство обороны России оказывает содействие в оснащении и развитии вооружённых сил Таджикистана, делится своим боевым опытом.

Российская сторона, отметил министр обороны РФ, заинтересована в развитии всестороннего взаимодействия по линии военных ведомств для обеспечения безопасности двух стран.

Министр обороны Таджикистана, в свою очередь, в ходе переговоров поблагодарил главу российского военного ведомства за поддержку и укрепление вооружённых сил республики, отметив большой потенциал двустороннего военного сотрудничества.