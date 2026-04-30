Главы Минобороны РФ и Конго обсудили военное сотрудничество

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и министр национальной обороны Республики Конго Раймон-Зефирен Мбулу обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран.

Как сообщает пресс- служба Минобороны РФ, в ходе визита в РФ официальной делегации Республики Конго во главе с президентом Республики Дени Сассу-Нгессо, прибывшей для встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоялись переговоры министров обороны двух государств.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран, а также актуальные аспекты региональной безопасности», - следует из публикации.

Отмечается, что «встреча прошла в традиционной для российско-конголезских отношений теплой и дружественной обстановке»