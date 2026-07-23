В ходе ужина на полях встречи АСЕАН Мотэги Тосимицу также провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Главы МИД Японии и Китая впервые встретились после кризиса вокруг Тайваня в 2025 году В ходе ужина на полях встречи АСЕАН Мотэги Тосимицу также провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и глава МИД Китая Ван И впервые встретились после дипломатического кризиса между двумя странами, возникшего в ноябре 2025 года вокруг Тайваня. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Глава МИД Японии сделал заявление журналистам на полях 59-й встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящей в Маниле, столице Филиппин.

Японский министр сообщил, у него представилась возможность встретиться с Ван И, и эта встреча стала первой после дипломатической напряженности, возникшей между Токио и Пекином в ноябре 2025 года в связи с Тайванем.

По словам министра, стороны пересеклись на площадке форума между отдельными двусторонними встречами.

«У нас была возможность поприветствовать друг друга. Мы обсудили двусторонние отношения. Важно, чтобы диалог (с китайской стороной) продолжался. Более подробная информация носит дипломатический характер. Я хотел бы воздержаться от комментариев», - сказал глава японского МИД.

Японские СМИ сообщают, что сейчас все внимание сосредоточено на возможной встрече премьер-министра Японии Санаэ Такаити и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре 2026 года в китайском Шэньчжэне.

Встреча с Лавровым

Как пишет газета Asahi, в ходе ужина на полях встречи АСЕАН глава МИД Японии также провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Комментируя встречу, глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность «надлежащего управления двусторонними отношениями, включая поддержание коммуникации».

«Мы давние знакомые и обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы», — отметил он.

Дипломатическая напряженность между Китаем и Японией

Нынешние контакты стали продолжением усилий по снижению напряженности, возникшей между Пекином и Токио после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном военном вмешательстве в случае кризиса вокруг Тайваня.

Выступая 7 ноября 2025 года на заседании парламента Японии, Такаити заявила, что возможная операция в Тайваньском проливе будет рассматриваться как «ситуация, угрожающая существованию страны», что может стать основанием для применения военной силы.

Эти заявления вызвали резкую реакцию Китая, который считает Тайвань частью своей территории.



Отмечается, что Такаити стала первым премьер-министром Японии, открыто заявившим о возможном военном участии страны в случае вторжения на Тайвань, тем самым фактически отойдя от традиционной политики «стратегической неопределенности».

Позднее премьер пояснила, что ее слова носили гипотетический характер и впредь она будет избегать подобных комментариев, однако отказалась отзывать свои заявления.

В ответ Пекин вызвал посла Японии в Китае в МИД КНР, вручил ему ноту протеста и потребовал от японского премьера отказаться от своих высказываний.