Главы МИД Украины и Норвегии обсудили последние события в Европе и за ее пределами Андрей Сибига провел телефонный разговор в норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде

Глава МИД Украины Андоей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.



"Я поговорил с Эспеном Бартом Эйде, чтобы подтвердить прочное партнерство между Украиной и Норвегией. Мы обсудили последние события в Европе и за ее пределами, вступление Украины в ЕС и давление на Москву", - написал Сибига в соцсети американской компании Х.



Как отметил глава украинского МИД, отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере противодействия баллистическим угрозам и дальнейшему укреплению системы противовоздушной обороны Украины.

Украинская сторона выразила благодарность Норвегии и лично Эспену Барту Эйде за последовательную поддержку Киева.