Главы МИД Турции и 7 стран осудили действия израильтян в отношении мечети Аль-Акса Министры иностранных дел Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании опубликовали совместное заявление

Министры иностранных дел Турции и семи других стран самым решительным образом осудили продолжающиеся рейды экстремистов-израильтян, захвативших палестинские территории, на мечеть Аль-Акса под защитой израильских сил, а также развешивание израильского флага во дворе мечети Аль-Акса.

Министры иностранных дел Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании опубликовали совместное заявление в связи с набегами экстремистски настроенных израильтян, захвативших палестинские территории, на мечеть Аль-Акса под защитой израильских сил.

В совместном заявлении глав МИД отмечается:

«Министры иностранных дел самым решительным образом осуждают продолжающиеся рейды экстремистских израильских поселенцев на мечеть Аль-Акса под защитой израильских сил, а также развешивание израильского флага во дворе мечети Аль-Акса. Они подчеркивают, что эти провокационные и недопустимые действия являются явным нарушением международного права, соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций (ООН) и исторического и правового статуса святых мест в оккупированном Восточном Иерусалиме».

Министры иностранных дел также осудили продолжающиеся систематические нарушения и меры со стороны Израиля, являющегося оккупирующей силой, направленные на изменение исторической, правовой и демографической структуры оккупированного Восточного Иерусалима, а также на подрыв святости и статуса мусульманских и христианских святынь.

Министры вновь заявили о категорическом неприятии любых попыток изменить исторический и правовой статус Иерусалима и находящихся в нем мусульманских и христианских святынь, признав особую роль исторической хашимитской опеки в этом вопросе и подчеркнув необходимость сохранения этого статуса.

Главы МИД подчеркнули, что территория площадью 58,2 га, на которой расположена мечеть Акса является местом отправления культа, принадлежащим исключительно мусульманам. Управление по делам вакфов Иерусалима и мечети Аль-Акса, подведомственное Министерству вакфов и исламских дел Иордании, является законным органом, обладающим исключительными полномочиями по управлению делами священной мечети Аль-Акса и регулированию доступа к ней.

Министры иностранных дел предупредили, что считают прекращение этих эскалационных действий обязанностью израильских властей, отметив, что повторяющиеся нарушения со стороны Израиля усиливают напряженность, подпитывают нестабильность и экстремизм, подрывают международные усилия по достижению мира и представляют собой явное нарушение обязательств Израиля в рамках международного права.

«Мы призываем к немедленному прекращению всех подобных незаконных и провокационных действий со стороны Израиля и вновь подтверждаем необходимость полного соблюдения исторического и правового статуса мечети Аль-Акса», - говорится в документе.

Главы МИД Турции и семи вновь подтвердили свою непоколебимую солидарность с палестинским народом и решительную поддержку реализации его законных и неотъемлемых национальных прав, в первую очередь права на самоопределение и создание независимого и суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Министры иностранных дел вновь выразили свою поддержку всем усилиям, направленным на прекращение израильской оккупации и достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на основе решения о сосуществовании двух государств в соответствии с международным правом, соответствующими резолюциями ООН и Арабской мирной инициативой.