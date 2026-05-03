Главы МИД Турции и Омана обсудили переговорный процесс США и Ирана Хакан Фидан провел телефонный разговор с оманским коллегой Аль-Бусаиди

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с оманским коллегой Бадром бин Хамедом Аль-Бусаиди.

Об этом в воскресенье, 3 мая сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В ходе телефонного разговора министры обсудили переговорный процесс между Ираном и США.

Иран вечером в четверг, 30 апреля, передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с США, текст окончательного проекта переговорного документа, сообщили ранее иранские СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что получил новые мирные предложения от Ирана и рассматривает их, однако при этом выразил сомнения в из перспективах.