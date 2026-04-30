Анкара и Мадрид призвали к единой позиции международного сообщества

Главы МИД Турции и Испании обсудили вмешательство в Международную флотилию Global Sumud Анкара и Мадрид призвали к единой позиции международного сообщества

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно подчеркнули, что вмешательство Израиля в деятельность Международной флотилии Global Sumud является нарушением международного права.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели на своей странице в социальной сети американской компании X.

По его словам, в ходе переговоров было отмечено, что незаконное вмешательство израильских сил у берегов Крита в отношении флотилии, находившейся в международных водах, поставило под угрозу жизни большого числа гражданских лиц из разных стран и нарушило нормы международного права.

Кечели добавил, что стороны также подчеркнули необходимость выработки единой позиции международного сообщества в ответ на данное противоправное действие.

Глобальная флотилия Сумуд

«Весенняя миссия 2026 года» Международной флотилии Global Sumud, целью которой является прорыв блокады Газы и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, вышла в море 12 апреля из испанской Барселоны.

После присоединения участников на итальянском острове Сицилия более 60 судов вновь вышли в Средиземное море 26 апреля. В ночь на 29 апреля в международных водах у берегов острова Крит израильские военные начали незаконное вмешательство, захватывая суда с активистами.

По данным представителей флотилии, на борту судов находились 345 участников из 39 стран, включая граждан Турции.

Организаторы сообщили о потере связи с десятками судов, при этом достоверной информации о судьбе активистов пока нет.

Во время первой попытки в сентябре 2025 года израильские военные также незаконно вмешались в деятельность флотилии в международных водах Средиземного моря, задержав активистов и суда.