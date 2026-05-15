Главы МИД стран БРИКС не приняли совместное заявление из-за разногласий по Ближнему Востоку Участники встречи изложили свои позиции по вопросам суверенитета на Ближнем Востоке, морской безопасности и защиты гражданской инфраструктуры

Главы МИД стран БРИКС, объединяющего ведущие развивающиеся экономики мира, по итогам двухдневной встречи не смогли подписать совместное заявление из-за разногласий по ситуации на Ближнем Востоке.

Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС, проходившая в столице Индии Нью-Дели, завершилась без принятия общего коммюнике.

В заявлении индийской стороны говорится, что участники встречи изложили свои позиции по таким вопросам, как суверенитет на Ближнем Востоке, морская безопасность, защита гражданской инфраструктуры и человеческих жизней.

Отмечается, что из-за разногласий между членами объединения по этим темам совместное заявление подписать не удалось.

Кроме того, в проекте документа была сделана сноска о том, что «один из членов» выразил оговорки по отдельным положениям разделов, касающихся ситуации в Газе, а также вопросов безопасности в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб.