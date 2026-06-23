Шейбани встретился со своим мавританским коллегой Мерзуком во дворце Тишрин в Дамаске

Главы МИД Сирии и Мавритании обсудили двухстороннее сотрудничество Шейбани встретился со своим мавританским коллегой Мерзуком во дворце Тишрин в Дамаске

Министр иностранных дел Сирии Асад Хасан аш-Шейбани обсудил с министром иностранных дел Мавритании Мухаммедом Салимом ульд Мерзуком возможности сотрудничества между двумя странами.

По сообщению сирийского государственного агентства SANA, Шейбани встретился со своим мавританским коллегой Мерзуком и сопровождающей его делегацией во дворце Тишрин в Дамаске.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений между Сирией и Мавританией, а также укрепления сотрудничества в различных сферах.