Файсал бин Ферхан и Джаррах Джабир аль-Ахмед ас-Сабах подчеркнули важность продолжения консультаций и координации

Главы МИД Саудовской Аравии и Кувейта обсудили события в регионе Файсал бин Ферхан и Джаррах Джабир аль-Ахмед ас-Сабах подчеркнули важность продолжения консультаций и координации

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бин Ферхан и министр иностранных дел Кувейта Джаррах Джабир аль-Ахмед ас-Сабах обсудили события в регионе, а также дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности, сохранение свободы судоходства и укрепление региональной безопасности.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, министры провели телефонный разговор.

В ходе беседы стороны проанализировали последние события в регионе и подчеркнули важность продолжения консультаций и координации.

Кроме того, министры обсудили вопросы поддержки дипломатических инициатив, способствующих снижению напряженности, обеспечения безопасности морского судоходства и сохранения региональной стабильности.

Телефонный разговор состоялся после того, как несколько часов назад Кувейт заявил, что иранские беспилотные летательные аппараты нарушили воздушное пространство страны и нанесли ущерб некоторым государственным объектам и гражданским транспортным средствам.