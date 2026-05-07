Главы МИД РФ и Омана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива 7 мая состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Султаната Оман Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива.

«В ходе беседы были рассмотрены актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива. С обеих сторон была отмечена важность недопущения рецидива насилия и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в результате ударов как по территории Ирана, так и соседних арабских государств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подчеркнули «необходимость избегать искусственного нагнетания напряжённости в Совете Безопасности ООН, содействия незамедлительному возвращению ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования на основе международного права и при учёте законных интересов всех стран региона».

«Лавров подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в достижении этих целей, в том числе на основе принципов и практических шагов, изложенных в Российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива», - отметили в российском МИД.

Состоялось также обсуждение вопросов дальнейшего поступательного развития многопланового российско-оманского сотрудничества.