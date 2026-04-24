Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию в Ормузском проливе Как сообщает МИД РФ, 24 апреля состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном ряд международных проблем, включая ситуацию в Ормузском проливе.

«Министры обсудили основные направления углубления двустороннего сотрудничества в соответствии с договоренностями президентов России и ОАЭ, особо выделив задачи содействия углублению гуманитарных связей и в целом контактов между людьми. С удовлетворением отмечено предстоящее в ближайшее время вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ», - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что «собеседники затронули ряд международных проблем, включая ситуацию в Ормузском проливе, высказав общее мнение о необходимости возобновления переговоров с целью скорейшего достижения договоренностей о долгосрочном устойчивом урегулировании кризиса с учетом законных интересов всех стран региона».

Министры также рассмотрели график предстоящих контактов по линии внешнеполитических ведомств.