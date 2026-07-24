Встреча Сергея Лаврова и Ван И состоялась «на полях» заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в городе Чолпон-Ате в Кыргызстане

Главы МИД РФ и Китая обсудили развитие российско-китайских отношений Встреча Сергея Лаврова и Ван И состоялась «на полях» заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в городе Чолпон-Ате в Кыргызстане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И провели встречу, в ходе которой обсудили целый ряд тем двусторонней и международной повестки.

Как сообщает МИД РФ, встреча состоялась «на полях» заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Чолпон-Ате в Кыргызстане.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили удовлетворение позитивной динамикой развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, достигших беспрецедентно высокого уровня на твердом фундаменте Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 25-летие которого широко отмечается Москвой и Пекином в текущем году, в том числе в формате совместных мероприятий российских и китайских дипмиссий в третьих странах и при международных организациях. Сергей Лавров и Ван И «сверили часы» по вопросам двустороннего политического диалога, практического сотрудничества и гуманитарных связей с фокусом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в мае официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в КНР», - говорится в сообщении.

Отмечается, что состоялся обмен мнениями по тематике взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития объединения в контексте комплексного совершенствования его деятельности. Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Кроме того, подчеркнута важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати», АТЭС и других международных форматах.

«Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризиса. По итогам встречи стороны констатировали совпадение или близость подходов двух стран по большинству затронутых вопросов», - резюмировали в МИД РФ.