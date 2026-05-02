Главы МИД РФ и Ирана обсудили перспективы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке Сергей Лавров провел телефонный разговор с Аббасом Аракчи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили перспективы стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

«В развитие состоявшейся 27 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с Аббасом Аракчи стороны продолжили обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив полного прекращения боевых действий, стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, включая обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы», - следует из публикации.

Отмечается, что «подчёркнута поддержка российской стороной предпринимаемых посреднических усилий».

«Подтверждена готовность всемерно содействовать политико-дипломатическому процессу в интересах достижения устойчивых договорённостей с целью установления долгосрочного мира в регионе», - указали в МИД РФ.

Отдельное внимание было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив, - резюмировали в ведомстве.