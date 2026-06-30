Главы МИД РФ и Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой дипведомства Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Согласно заявлению, стороны обсудили ситуацию вокруг Персидского залива, подчеркнув важность реализации положений рамочного соглашения между Ираном и США.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта", - проинформировали в МИД РФ.

В министерстве отметили, что разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Министры условились продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной проблематики в Совете Безопасности ООН.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях", - добавили в МИД РФ.