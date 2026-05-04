Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Министры указали на необходимость возобновления переговорного процесса для скорейшего достижения договоренностей по долгосрочному устойчивому урегулированию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты провели телефонный разговор, в частности, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Сергей Лавров и Бадр Абдель Аты подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они указали на необходимость возобновления переговорного процесса для скорейшего достижения договоренностей по долгосрочному устойчивому урегулированию с учетом интересов государств региона.

Кроме того, Сергей Лавров и глава МИД Египта рассмотрели вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14-15 мая в Нью-Дели и некоторые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран.