Главы МИД России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку

Ulviyya Amoyeva
19 Май 2026•Обновить: 19 Май 2026
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку.
Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства во вторник, 19 мая.
В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по актуальным сюжетам глобальной и региональной повестки дня.
Как отметили в МИД Беларуси, разговор состоялся о инициативе белорусской стороны.
Министры обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, затронули актуальные проблемы международного характера, отметили в дипведомстве.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год, следует из текста сообщения.