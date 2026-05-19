Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с белорусским коллегой Максимом Рыженковым

Главы МИД России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с белорусским коллегой Максимом Рыженковым

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку.



Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства во вторник, 19 мая.

В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по актуальным сюжетам глобальной и региональной повестки дня.

Как отметили в МИД Беларуси, разговор состоялся о инициативе белорусской стороны.



Министры обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, затронули актуальные проблемы международного характера, отметили в дипведомстве.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год, следует из текста сообщения.