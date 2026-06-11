Главы МИД России и Бахрейна обсудили эскалацию вокруг Ирана Сергей Лавров провел переговоры с Абдель Латыфом Аз-Зайяни, находящимся в Москве с рабочим визитом

В ходе переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латыфом Аз-Зайяни особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на эскалацию вокруг Ирана.

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Королевства Бахрейн, находящимся в Москве с рабочим визитом.

«Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на эскалацию вокруг Ирана. Министры подчеркнули безальтернативность запуска полноценного политико-дипломатического процесса с целью урегулирования кризиса при безусловном обеспечении интересов всех государств региона», - следует из публикации.



Лавров отметил, что «Россия последовательно призывает вовлечённые стороны воздерживаться от шагов, чреватых возобновлением масштабной войны и срывом предпринимаемых усилий по преодолению разногласий, твёрдо поддерживает Бахрейн и другие арабские страны в защите своего суверенитета и территориальной целостности, считает категорически неприемлемыми удары по расположенным в них объектам гражданской инфраструктуры».

«Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность скорейшего восстановления стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем важнейшее значение для мировой экономики. Обменялись мнениями по обновлённой российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при обсуждении израильско- палестинского конфликта упор был сделан на необходимости устойчивого перемирия в секторе Газа, масштабных гуманитарных поставок и реконструкции разрушенного в ходе военных действий палестинского эксклава. «Подтверждена актуальность скорейшей нормализации обстановки на Западном берегу реки Иордан. Констатировано совпадение подходов России и Бахрейна в пользу комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого Государства Палестина сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», - отметили в МИД .



Кроме того, Лавров подробно проинформировал бахрейнского коллегу о принципиальных российских подходах к урегулированию конфликта вокруг Украины.



Также сообщается, что «главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-бахрейнских связей».

«Высказались в пользу поддержания регулярного политического диалога и интенсификации делегационного обмена. Подчеркнули необходимость укрепления разнопланового торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В данном контексте отметили важную координирующую роль Межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», - отмечается в сообщении.

Кроме того, состоялась обстоятельная «сверка часов» по основным темам международной повестки дня, «в отношении большинства из которых позиции Москвы и Манамы близки или совпадают». «Подтверждён обоюдный настрой на продолжение плотных контактов на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, в том числе с учётом избрания Королевства Бахрейн с января этого года непостоянным членом её Совета Безопасности. Акцентирована востребованность дальнейшей совместной работы в формате Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, который зарекомендовал себя в качестве эффективного механизма обмена мнениями по ключевым глобальным и региональным проблемам»,- заключили в МИД РФ.