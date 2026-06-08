Сергей Лавров и Халилур Рахман обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, культурной и военно-технических сферах

Главы МИД России и Бангладеш обсудили двухсторонние отношения и координацию действий в ООН Сергей Лавров и Халилур Рахман обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, культурной и военно-технических сферах

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Бангладеш Халилур Рахман основное внимание уделили предстоящему председательству Бангладеш на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Сергей Лавров в начале встречи отметил, что встреча в Москве проходит сразу после того, как Халилура Рахмана избрали председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Приветствуем Ваши намерения придать работе Генеральной Ассамблеи большую эффективность и в целом способствовать восстановлению центральной координирующей роли ООН в мировых делах», – заявил Сергей Лавров.

Он указал, что современная мировая ситуация требует максимального задействования дипломатического искусства, и российская сторона будет всячески оказывать содействие Бангладеш в этих усилиях.

Глава МИД РФ добавил, что скоро Россия и Бангладеш будут отмечать юбилей дипломатических отношений – в январе 2027 года им исполнится 55 лет. Поэтому одна из важных тем сегодняшних переговоров – это дальнейшее развитие сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурной, военной и военно-технических сферах.

Министры также в ходе встречи обменялись мнениями о положении дел в различных регионах, по тем вопросам, которые стоят на повестке дня ООН, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

2 июня Халилур Рахман был избран на должность председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. За главу МИД Бангладеш проголосовали 99 из 190 членов Генассамблеи. В российском дипведомстве подчеркнули, что Халилура Рахмана знают как «профессионала высокой пробы, взвешенного и прагматичного политика и дипломата».