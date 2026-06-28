Министры провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили поддержку дипломатии и выразили надежду на укрепление мира и стабильности в регионе

Главы МИД Пакистана и Бахрейна обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Министры провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили поддержку дипломатии и выразили надежду на укрепление мира и стабильности в регионе

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни в ходе телефонного разговора обсудили последние события в регионе после достижения договоренности между США и Ираном.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Пакистана на странице ведомства в социальной сети американской компании X, аз-Заяни выразил надежду, что достигнутая договоренность будет способствовать установлению прочного мира и стабильности в регионе. Он также сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Пакистан.

Дар, в свою очередь, заявил, что Пакистан продолжит поддерживать диалог и дипломатию для достижения мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире.