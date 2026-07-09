Мухаммед бин Абдуррахман Аль-Сани осудил нападения на торговые суда в Ормузском проливе, отметив, что они произошли, несмотря на усилия по снижению напряженности в регионе

Главы МИД Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Омана обсудили ситуацию в регионе Мухаммед бин Абдуррахман Аль-Сани осудил нападения на торговые суда в Ормузском проливе, отметив, что они произошли, несмотря на усилия по снижению напряженности в регионе

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдуррахман Аль-Сани обсудил вопрос о региональной напряженности со своими коллегами из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана.

Аль-Сани провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Файсалом бин Ферханом, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом Аль-Нахаяном, а также министром иностранных дел Омана Бедром бин Хамедом аль-Бусаиди.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Катара, в ходе переговоров обсуждалась военная напряженность, возникшая между США и Ираном за последние два дня.

Аль-Сани осудил нападения на торговые суда в Ормузском проливе, отметив, что они произошли, несмотря на усилия по снижению напряженности в регионе.

Подчеркнув, что упомянутые нападения подорвут доверие между сторонами, создадут угрозу безопасности международного морского судоходства и нанесут ущерб усилиям по обеспечению региональной безопасности и стабильности, Аль-Сани указал на важность того, чтобы все стороны придерживались принципов диалога и дипломатии.

Аль-Сани также отметил, что выполнение сторонами договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании, будет способствовать обеспечению безопасности в регионе, сохранению достигнутых результатов и укреплению региональной стабильности.

Подтвердив поддержку Катара всех инициатив, направленных на сдерживание напряженности и достижение всеобъемлющего соглашения, которое будет способствовать обеспечению безопасности, стабильности и установлению прочного мира в регионе, Аль-Сани заявил, что Катар готов продолжать усилия по поиску дипломатического решения.