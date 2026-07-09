Главы МИД Катара и Ирана обсудили угрозы безопасности судоходства в Ормузском проливе Состоялся телефонный разговор Мухаммеда бен Абдуррахман Аль Сани и Аббаса Арагчи

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Сани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которых стороны обсудили атаки на торговые суда в Ормузском проливе и их влияние на безопасность международного судоходства.

Как сообщили в катарском внешнеполитическом ведомстве, Аль Сани и Аракчи обсудили военную эскалацию между США и Ираном, произошедшую за последние два дня.

Глава МИД Катара отметил, что нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе были совершены вопреки усилиям по деэскалации напряженности в регионе.

Аль Сани подчеркнул, что подобные действия подрывают доверие между сторонами, угрожают безопасности международного судоходства и наносят ущерб попыткам установить мир и стабильность в регионе. Глава ведомства также призвал все стороны сохранять приверженность диалогу и дипломатии.

Катарский министр отметил, что выполнение сторонами достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании договоренностей будет способствовать сохранению региональной безопасности, закреплению достигнутых результатов и укреплению стабильности в регионе.

Аль Сани подтвердил готовность Дохи продолжать усилия по поиску дипломатических решений для сдерживания напряженности и заключения всеобъемлющего соглашения, которое будет способствовать долгосрочному миру и стабильности в регионе.

