Главы МИД Ирана и Франции обсудили по телефону ситуацию в регионе

Mustafa Melih Ahıshalı, Ulviyya Amoyeva
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудил с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро текущие процессы в регионе.
Как сообщает информационное агентство Mehr, Аракчи и Барро провели телефонную беседу.
В ходе переговоров стороны обсудили процесс реализации договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили последние события на региональном и международном уровнях, касающиеся прекращения атак со стороны США и Израиля.