Аббас Арагчи и Жан-Ноэль Барро оценили процесс реализации договоренностей между Тегераном и Вашингтоном

Главы МИД Ирана и Франции обсудили по телефону ситуацию в регионе Аббас Арагчи и Жан-Ноэль Барро оценили процесс реализации договоренностей между Тегераном и Вашингтоном

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудил с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро текущие процессы в регионе.

Как сообщает информационное агентство Mehr, Аракчи и Барро провели телефонную беседу.

В ходе переговоров стороны обсудили процесс реализации договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили последние события на региональном и международном уровнях, касающиеся прекращения атак со стороны США и Израиля.

