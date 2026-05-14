Главы МИД Ирана и России провели переговоры в Нью-Дели

Ahmet Dursun, Nariman Mehdiyev
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на саммите БРИКС, проходящем в Индии.
Как сообщает иранское государственное телевидение, Аракчи провел встречу со своим российским коллегой Лавровым в рамках саммита министров иностранных дел стран БРИКС, проходящего в столице Индии Нью-Дели.
Телевидение транслировало кадры встречи двух министров, однако подробности переговоров пока не разглашаются.
БРИКС, в состав которого входят Иран и Россия, проводит встречу министров иностранных дел в столице Индии Нью-Дели.