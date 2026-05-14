Главы МИД Ирана и России провели переговоры в Нью-Дели Встреча состоялась в рамках саммита министров иностранных дел стран БРИКС

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на саммите БРИКС, проходящем в Индии.

Как сообщает иранское государственное телевидение, Аракчи провел встречу со своим российским коллегой Лавровым в рамках саммита министров иностранных дел стран БРИКС, проходящего в столице Индии Нью-Дели.

Телевидение транслировало кадры встречи двух министров, однако подробности переговоров пока не разглашаются.

БРИКС, в состав которого входят Иран и Россия, проводит встречу министров иностранных дел в столице Индии Нью-Дели.