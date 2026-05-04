Стороны обменялись мнениями о региональной ситуации и роли посредничества Исламабада

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили дипломатические усилия по прекращению войны Стороны обменялись мнениями о региональной ситуации и роли посредничества Исламабада

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар обсудили дипломатические инициативы, направленные на прекращение войны между США, Израилем и Ираном.

Как сообщается в заявлении МИД Ирана в социальных сетях, главы внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор.

В ходе беседы стороны обсудили региональные события, усилия по прекращению конфликта между США, Израилем и Ираном, а также дипломатические шаги по установлению мира в регионе.

Арагчи также выразил признательность Пакистану за его посредническую роль.