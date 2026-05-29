Главы МИД Ирана и Омана обсудили вопросы управления Ормузским проливом Тегеран выразил солидарность Ирана с Оманом, который столкнулся с угрозой - Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с министром иностранных дел Омана Бэдром бин Хамедом аль-Бусаиди, которому США угрожают военным нападением, по вопросу управления Ормузским проливом, и заявил, что его страна солидарна с Оманом.

Министр иностранных дел Ирана Аракчи в сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X, отметил, что провел телефонную беседу с министром иностранных дел Омана Бусаиди.

Подчеркнув, что встреча была «очень продуктивной», иранский министр сказал: «Мы выразили солидарность Ирана с Оманом, который столкнулся с угрозой».

Сообщив, что с оманским коллегой они также провели консультации по вопросу управления Ормузским проливом, Аракчи написал: «Мы обсудили Ормузский пролив и его будущее управление в соответствии с нашими суверенными обязанностями и международным правом. Мы с удовлетворением приветствуем консультации со всеми соседними государствами».

Иран ранее сообщил, что подготовил совместный механизм с Оманом по вопросу управления Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп, не стесняющийся угрожать военными ударами союзникам Ирана, в своем заявлении от 27 мая пригрозил «взорвать» Оман, который действует в согласии с Ираном в вопросе контроля над Ормузским проливом.