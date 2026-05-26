Главы МИД Индии, США, Австралии и Японии провели встречу в рамках саммита «Четверки»

Министры иностранных дел Индии, США, Австралии и Японии в рамках саммита «Четверки» встретились в столице Индии Нью-Дели.

Как сообщает газета «Indian Express», министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел США Марко Рубио, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги выступили на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

Министр иностранных дел Индии Джайшанкар отметил, что, будучи странами, расположенными в разных частях Азиатско-Тихоокеанского региона, они обменялись мнениями по вопросам, имеющим особое значение для этого региона.

Подчеркнув, что они будут продолжать углублять сотрудничество в области морского дела, Джайшанкар заявил, что страны-участницы являются открытыми обществами, поощряющими инновации и творчество.

Государственный секретарь США Рубио, отметив, что по итогам встречи были предприняты конкретные шаги в области морской безопасности, объявил о запуске «Инициативы по сотрудничеству в области морского наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе» и расширении «Инициативы по повышению осведомленности о морском пространстве в Индо-Тихоокеанском регионе».

Рубио сообщил, что будут реализованы различные инициативы по таким вопросам, как критически важные минералы, энергетика и топливная безопасность, и заявил, что его страна чрезвычайно привержена альянсу.

Министр иностранных дел Австралии Вонг, отметив, что регион сталкивается с серьезными экономическими трудностями, подчеркнул важность объявленных инициатив в области морского судоходства.

Министр иностранных дел Японии Мотеги заявил, что они подтверждают важность дипломатических усилий по обеспечению свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Мотеги сказал, что они хотят, работая вместе в рамках «Четверки», способствовать сотрудничеству, которое принесет реальную пользу региону.

«Четверка»

Форум для диалога, известный как «Четверка» (Quad) или «Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности» (QSD), был создан в 2007 году между США, Австралией, Индией и Японией, а в 2017 году преобразован в «четверку».

Этот альянс, известный как неофициальный стратегический форум против Китая и характеризуемый как «азиатский демократический пояс», проводит регулярные встречи для обмена информацией.