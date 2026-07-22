Максим Рыженков встретился с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым в рамках официального визита в Бишкек

Главы МИД Беларуси и Кыргызстана обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества Максим Рыженков встретился с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым в рамках официального визита в Бишкек

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков встретился с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым в рамках официального визита в Бишкек.

Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства в среду, 22 июля, переговоры носили открытый и содержательный характер.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень координации по линии министерств иностранных дел и Межправительственной Белорусско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Особо подчеркнута роль внешнеполитических ведомств в продвижении всего спектра вопросов двусторонней повестки. Министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, уделив особое внимание подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в этом году принимает Кыргызстан, председательствующий в организации.

Рыженков дал высокую оценку итогам завершившегося накануне визита в Кыргызстан премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина и пригласил Кулубаева посетить Беларусь с официальным визитом.

Ключевой темой переговоров стала интенсификация торгово-экономического взаимодействия. Стороны обсудили конкретные инструменты наращивания и балансировки товарооборота, углубление промышленной кооперации, совместное производство продуктов питания, а также передачу белорусского опыта в семеноводстве и переработке молока. Практическими ориентирами для этой работы являются План сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025–2026 гг. и две дорожные карты по развитию сотрудничества до 2027 года и до 2030 года.

Министры условились актуализировать договорно-правовую базу, чтобы она соответствовала нынешнему высокому уровню двусторонних отношений. Собеседники подробно рассмотрели вопросы международной повестки дня. Рыженков поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы, Жээнбек Кулубаев в свою очередь поблагодарил Беларусь за оказанную поддержку.

Белорусская сторона выразила признательность кыргызским партнерам за поддержку белорусско-российской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, особенно на фоне утраты взаимного доверия на европейском континенте и эрозии принципов Хельсинкского заключительного акта. Стороны также скоординировали подходы к совместной деятельности в ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

В контексте гуманитарного сотрудничества белорусская сторона подтвердила готовность расширить подготовку кыргызских студентов, в том числе по инженерным специальностям. Министры отметили важность поездок детей на оздоровление на взаимной основе, способствующих в том числе укреплению межличностных контактов. Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в проведении Дней культуры.

«Прошедшие переговоры вновь подтвердили совпадение позиций Минска и Бишкека по вопросам международной повестки и общий настрой двух стран на развитие равноправного партнерства в интересах формирования справедливого многополярного мироустройства»,- заявили в МИД Беларуси.