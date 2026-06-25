Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили расширение сотрудничества

Abdulrahman Yusupov, Ekip
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в кулуарах Конференции по восстановлению Украины (URC2026) в Гданьске. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
«Стороны положительно оценили динамику развития отношений между Азербайджаном и Польшей, подчеркнув важность регулярного политического диалога и контактов на высоком уровне для укрепления двусторонних связей",- говорится в сообщении.
Обсуждения были посвящены расширению экономического и гуманитарного сотрудничества, а также стимулированию торговли и инвестиций.
Министр Байрамов проинформировал своего коллегу о постконфликтном развитии региона, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабной реконструкции и развитии на освобождённых территориях Азербайджана.
«Министры также обменялись мнениями по вопросам более широкой региональной безопасности, представляющим взаимный интерес», – говорится в публикации МИД АР.