Встреча Байрамова и Сикорского состоялась в Гданьске на полях Конференции по восстановлению Украины

Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили расширение сотрудничества Встреча Байрамова и Сикорского состоялась в Гданьске на полях Конференции по восстановлению Украины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в кулуарах Конференции по восстановлению Украины (URC2026) в Гданьске. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Стороны положительно оценили динамику развития отношений между Азербайджаном и Польшей, подчеркнув важность регулярного политического диалога и контактов на высоком уровне для укрепления двусторонних связей",- говорится в сообщении.

Обсуждения были посвящены расширению экономического и гуманитарного сотрудничества, а также стимулированию торговли и инвестиций.

Министр Байрамов проинформировал своего коллегу о постконфликтном развитии региона, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабной реконструкции и развитии на освобождённых территориях Азербайджана.

«Министры также обменялись мнениями по вопросам более широкой региональной безопасности, представляющим взаимный интерес», – говорится в публикации МИД АР.