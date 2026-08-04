Главы дипломатий Азербайджана и Швейцарии обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу в расширенном формате со швейцарским коллегой, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассисом. Об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети американской компании Х.

Отмечается, что стороны обсудили двустороннюю повестку Азербайджана и Швейцарии, приоритеты председательства Швейцарии в ОБСЕ, текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в регионе, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министры также отметили, что в следующем году Азербайджан и Швейцария отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению экономического сотрудничества, в том числе посредством деятельности совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны отметили роль энергетики, как одного из ключевых направлений двусторонних экономических отношений. В этой связи успешная деятельность SOCAR Energy в Швейцарии названа важным примером взаимовыгодного сотрудничества.

Министры также обсудили приоритеты Швейцарии в качестве действующего председателя ОБСЕ. Азербайджан приветствовал акцент председательства на науке и дипломатии, инновационных технологиях, управлении водными ресурсами, энергетической безопасности и цифровой безопасности, подчеркнув важность этих направлений в решении современных вызовов.

Касаясь процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Байрамов проинформировал своего коллегу о текущем этапе мирного процесса, фактически установившемся мире между двумя странами и предпринятых мерах по укреплению доверия.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, на Ближнем Востоке и другим региональным и международным вопросам безопасности.

Между Азербайджаном и Арменией де-факто установился мир, это важнейшее достижение в процессе нормализации. Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с членом Федерального совета Швейцарии, руководителем Федерального департамента иностранных дел и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом в Баку.

Министр Байрамов отметил, что в рамках процесса нормализации, помимо вопроса упразднения Минской группы, были предприняты важные шаги и по укреплению мер доверия. По его словам, за последний год Азербайджан в одностороннем порядке снял ряд ограничений, создал условия для транспортировки грузов в Армению и из Армении, поставил в эту страну нефтепродукты.

Байрамов подчеркнул, что ключевым моментом является то, что между Азербайджаном и Арменией де-факто установился мир. «Все упомянутые мной последние подвижки реализуются на основе прямого двустороннего диалога между Азербайджаном и Арменией. Этот двусторонний формат доказал свою эффективность не только нам, но и всему миру», — отметил он.

Глава МИД заявил, что Азербайджан выступает за продолжение процесса нормализации именно в двустороннем формате. Касаясь вопроса подписания мирного договора, министр подчеркнул, что позиция Азербайджана неизменна: «Мы считаем подписание мирного договора возможным после устранения территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении».

Джейхун Байрамов также указал, что в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией ожидается ряд подвижек, и одним из них является проект TRIPP: «Этот проект очень важен для региона. Азербайджан регулярно получает информацию от США о ходе процесса. Мы ожидаем, что в 2026 году начнутся работы на 42-километровом участке. Азербайджанское государство оперативно выполняет все обязательства со своей стороны».

Министр отметил, что в Нахчыване есть около 180 км железнодорожных путей, которые не функционировали 30 лет: «Там также необходимы дополнительные инвестиции, и работы уже начались».

Относительно политического диалога между Азербайджаном и Швейцарией глава МИД отметил, что стороны заинтересованы в расширении сотрудничества по всем направлениям двусторонних отношений. Джейхун Байрамов заявил, что в ходе встреч в формате один на один и в расширенном составе обсуждались азербайджано-швейцарские двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, повестка дня Азербайджан – ОБСЕ, постконфликтная ситуация в регионе. «Мы регулярно встречаемся в рамках международных мероприятий, проводим обсуждения и периодически проводим телефонные переговоры», — сказал министр.

Байрамов напомнил, что в апреле этого года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, была подчеркнута важность продолжения этого формата на ежегодной основе. По словам Байрамова, в настоящее время между двумя странами действуют 25 правовых документов, а ряд новых документов находится в процессе подготовки.

Глава МИД сообщил, что в 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией составил около 1,8 миллиарда долларов США. «За последние 30 лет Швейцария инвестировала в Азербайджан 1,6 миллиарда долларов США, а Азербайджан инвестировал в экономику Швейцарии 2,3 миллиарда долларов США», — сказал глава МИД.

Министр добавил, что в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 110 швейцарских компаний, из которых 87 активно осуществляют деятельность. Эти компании работают в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, торговли и услуг.

По словам министра, осенью этого года планируется проведение 10-го заседания Азербайджано-швейцарской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также признано целесообразным проведение бизнес-форума в рамках заседания комиссии или в ближайшие к нему даты. Касаясь сотрудничества в энергетической сфере, Байрамов особо отметил, что компания SOCAR уже много лет успешно работает в Швейцарии.

На брифинге глава МИД Азербайджана также заявил, что ОБСЕ может оказать поддержку Азербайджану в процессе разминирования, и что данная тема также была предметом обсуждения на сегодняшней встрече. Министр отметил, что загрязнение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана минами и неразорвавшимися боеприпасами является одной из самых серьезных проблем для страны. По его словам, с периода окончания Отечественной войны 2020 года по настоящее время в результате подрывов на минах 433 человека погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Байрамов отметил, что работы по разминированию проводились в Азербайджане и до 2020 года, и Агентство Азербайджана по разминированию было создано еще в тот период. Однако после освобождения территорий от оккупации масштаб проблемы кардинально изменился: «Сегодня основная нагрузка по проведению работ по разминированию лежит на азербайджанском государстве. В этом процессе, наряду с Агентством, участвуют министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и некоторые частные компании». Он подчеркнул, что хотя отдельные государства и международные организации оказывают Азербайджану поддержку в этом направлении, основная часть проводимых работ осуществляется за счет собственных ресурсов страны.

В свою очередь Иньяцио Кассис заявил, что Швейцарию и Азербайджан связывают многолетние доверительные отношения, и что в ходе переговоров он обсудил с главой МИД Азербайджана пути укрепления двусторонних отношений: «Сегодня мы обсудили пути дальнейшего укрепления наших динамично развивающихся и многоплановых отношений. В экономической сфере мы опираемся на максимально стабильные рамочные механизмы сотрудничества. Мы движемся в правильном направлении и уже сейчас видим значительный потенциал для увеличения объемов торговли и инвестиций, особенно в таких сферах, как экономическая диверсификация, инновации, логистика и инфраструктура, а также по другим направлениям».

Глава швейцарского внешнеполитического ведомства также сказал, что «очень рад быть здесь в качестве главы МИД Швейцарии и председателя ОБСЕ».

По словам Кассиса, «Швейцария последовательно поддерживает установление мира между Азербайджаном и Арменией. Почти через год после парафирования мирного соглашения появилась реальная возможность достижения прочного мира. Мы гордимся тем, что Швейцария смогла внести пусть и небольшой вклад в продвижение этого процесса. Я призываю моего коллегу продолжать усилия, необходимые для подписания и реализации соглашения, о чем он сегодня подробно рассказал»

Кассис также отметил, что Азербайджан является важным связующим звеном между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой: «Геополитическое положение Азербайджана делает страну важным связующим звеном между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой. Развитие Среднего коридора и надежных, диверсифицированных торговых маршрутов имеет большое значение для современной глобальной экономики».

По его словам, усиление региональной взаимосвязанности и сотрудничества также представляет большой интерес для Швейцарии.

Иньяцио Кассис также сообщил, что на переговорах с Джейхуном Байрамовым отдельное внимание было уделено конфликту России и Украины: «Эта война остается наиболее серьезным вызовом европейской безопасности и тем принципам, на которых основана ОБСЕ. Именно в качестве действующего председателя ОБСЕ я уделяю этому вопросу особое внимание. Мы работаем над тем, чтобы сохранить диалог и обеспечить возможность реального общения между сторонами, имеющими противоположные позиции, включая Россию, Беларусь и другие государства».

Он отметил, что предназначение ОБСЕ заключается именно в том, чтобы предоставлять площадку для диалога, где стороны могут обсуждать разногласия и искать пути дальнейшего выполнения своих обязательств: «Мы должны способствовать достижению справедливого и прочного мира. Именно в этом заключается задача ОБСЕ. Вместе с тем мы должны понимать, что сама по себе ОБСЕ не способна остановить войну. Для этого необходима поддержка государств-участников».