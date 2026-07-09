Али Акбар Велаяти раскритиковал Трампа за то, что тот, по его словам, является виновником новых напряжений и нарушил договоренность, устно признав это, и вновь вверг регион в огонь

Главный советник лидера Ирана заявил, что на авантюрные действия США будет немедленно дан ответ Али Акбар Велаяти раскритиковал Трампа за то, что тот, по его словам, является виновником новых напряжений и нарушил договоренность, устно признав это, и вновь вверг регион в огонь

Главный советник лидера Ирана Муджтабы Хаменеи и один из ведущих политиков страны Али Акбар Велаяти, отреагировав на заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, заявил, что на авантюрные действия будет немедленно дан ответ.



Велаяти выступил с заявлением по этому поводу в социальной сети американской компании X.



Напомнив, что руководство Тегерана и ранее предупреждало о том, что регион не является местом для политических авантюр, Велаяти подчеркнул, что они уже неоднократно доказывали: на авантюрные действия будет немедленно дан ответ.



Велаяти раскритиковал Трампа за то, что тот, по его словам, является виновником новых напряжений и нарушил договоренность, устно признав это, и вновь вверг регион в огонь.



Президент США Трамп в своём выступлении на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО, прошедшем в Анкаре, заявил, что сегодня они могут нанести новый удар по Ирану.



Президент США Трамп выступил с заявлениями для прессы после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, прошедшего в Анкаре, и заявил: «Вчера вечером мы нанесли им очень сильный удар. Скорее всего, сегодня вечером мы нанесем Ирану мощный удар».