Главный советник лидера Ирана заявил, что на авантюрные действия США будет немедленно дан ответ

Mustafa Melih Ahıshalı, Nariman Mehdiyev, Ekip
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Главный советник лидера Ирана Муджтабы Хаменеи и один из ведущих политиков страны Али Акбар Велаяти, отреагировав на заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, заявил, что на авантюрные действия будет немедленно дан ответ.
Велаяти выступил с заявлением по этому поводу в социальной сети американской компании X.
Напомнив, что руководство Тегерана и ранее предупреждало о том, что регион не является местом для политических авантюр, Велаяти подчеркнул, что они уже неоднократно доказывали: на авантюрные действия будет немедленно дан ответ.
Велаяти раскритиковал Трампа за то, что тот, по его словам, является виновником новых напряжений и нарушил договоренность, устно признав это, и вновь вверг регион в огонь.
Президент США Трамп в своём выступлении на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО, прошедшем в Анкаре, заявил, что сегодня они могут нанести новый удар по Ирану.
Президент США Трамп выступил с заявлениями для прессы после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, прошедшего в Анкаре, и заявил: «Вчера вечером мы нанесли им очень сильный удар. Скорее всего, сегодня вечером мы нанесем Ирану мощный удар».