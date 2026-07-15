Главный инженер Запорожской АЭС скончался в результате удара БПЛА по его автомобилю Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев скончался в результате удара БПЛА по его автомобилю.

Об этом сообщил в социальной сети Telegram глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По словам главы корпорации, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Согласно этой информации, вместе с Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.