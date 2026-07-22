Сырский заявил, что передает своему преемнику «армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления»

Главнокомандующий ВС Украина объявил о своем уходе с поста Сырский заявил, что передает своему преемнику «армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что покидает свой пост и передает своему преемнику «армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления».

«Сегодня я покидаю пост Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Прежде чем передать командование, скажу несколько слов», — написал Сырский.

По его словам, он прошел войну с ее первого дня в 2014 году и знает «цену каждого освобожденного километра украинской земли». Сырский напомнил, что в феврале—марте 2022 года командовал обороной Киева, а затем участвовал в операциях по освобождению Балаклеи, Изюма и Купянска, а также в боях в Донецкой области против ЧВК «Вагнер».

Говоря о своем назначении на должность главнокомандующего в феврале 2024 года, Сырский отметил, что принял командование в сложный период, когда продолжалась оборона Авдеевки.

«Одним из первых моих приказов на должности был приказ организованно выйти из города. Это было тяжелое решение. Но я принял его, потому что для меня действовал один главный приоритет: сохранение жизни людей», — подчеркнул он.

Сырский также заявил, что за время его командования украинским войскам удалось «остановить наступление российских сил в Харьковской области, предотвратить их наступление в Сумской области и провести Курскую операцию».

«Хочу, чтобы это было зафиксировано четко: нашей целью никогда не была оккупация чужой земли. Нашей целью было сорвать подготовленное противником наступление на Сумы и Харьков, отвлечь его наиболее боеспособные войска и пополнить обменный фонд, чтобы вернуть наших людей из плена. Все это было выполнено», — заявил он.

По словам Сырского, за время его руководства в украинской армии были проведены структурные изменения, в частности созданы Силы беспилотных систем как отдельный род войск, сформировано отдельное командование беспилотных систем противовоздушной обороны, а также внедрена корпусная структура управления.

Кроме того, он сообщил, что украинские силы «закрыли Черноморский порт в Новороссийске» и продолжают «системно уничтожать "теневой флот" противника». Сырский также заявил, что часть проведенных операций остается засекреченной.

Подводя итоги своей работы, Сырский отметил, что в текущем году под его командованием было освобождено 743 квадратных километра территории.

«Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить противника. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть», — написал он.