Глава MİT Турции посетил иракский Киркук

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын посетил иракский город Киркук и осмотрел историческую крепость региона.

В Международном аэропорту Киркука Калына встретил губернатор и председатель Иракского туркманского фронта (ITC) Мухаммед Семан Ага.

Первым пунктом визита Калына в регион стала крепость Киркука, а также кладбище турецких шехидов.

Затем Калын посетил штаб-квартиру ITC и встретился с представителями туркманской общины.



Глава MİT также провел встречу с губернатором Киркука Мухаммедом Семаном Агой.

– Насыщенные переговоры в Багдаде

Накануне Калын провел серию интенсивных переговоров в Багдаде.

Глава турецкой разведки встретился с президентом Ирака Низаром Амеди, председателем парламента Хейбетом Халбуси, главой Высшего судебного совета Фаиком Зейданом, советником по национальной безопасности Басимом аль-Бедри, министром иностранных дел Фуадом Хусейном, лидером движения «Национальная мудрость» Аммаром аль-Хакимом, лидером коалиции «Сияде» Хамисом Ханджером и председателем партии «Таккадум» Мухаммедом Халбуси.

В ходе встреч обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между Турцией и Ираком в сфере безопасности и разведки.