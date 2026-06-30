Турция намерена продолжать координацию и сотрудничество с Ираком во всех сферах, заявил Ибрагим Калын

Глава MİT обсудил с президентом Ирака вопросы безопасности и сотрудничества Турция намерена продолжать координацию и сотрудничество с Ираком во всех сферах, заявил Ибрагим Калын

Глава Национальной разведывательной службы Турции (MİT) Ибрагим Калын обсудил с иракскими официальными лицами вопросы укрепления сотрудничества между Турцией и Ираком в сфере безопасности и разведки.

В письменном заявлении пресс-службы президентской администрации Ирака говорится, что президент Низар Амеди принял в столице Багдаде главу MİT Калына.

Согласно этой информации, в ходе встречи, состоявшейся в президентской администрации Ирака, были обсуждены региональные и международные события, а также вопросы укрепления сотрудничества между Ираком и Турцией в сфере безопасности и разведки.

Президент Амеди в ходе встречи отметил, что диалог и взаимопонимание являются ключевыми элементами в урегулировании кризисов, и подчеркнул важность совместных усилий по обеспечению общей безопасности в противодействии трансграничным угрозам и созданию более стабильной обстановки в регионе.

Ибрагим Калын, в свою очередь, заявил, что Турция намерена продолжать координацию и сотрудничество с Ираком во всех сферах, и отметил, что они нацелены на дальнейшее развитие механизмов взаимодействия между соответствующими ведомствами двух соседних стран.

⁠Глава MİT провел встречу с представителями судебных и силовых органов

Еще одним пунктом программы визита главы Калына в Багдаде стала встреча с председателем Высшего судебного совета Файком Зейданом.

Согласно письменному заявлению Высшего судебного совета Ирака, в ходе встречи стороны обсудили вопросы отслеживания дел, связанных с борьбой с терроризмом, угрожающим безопасности региона, а также укрепления обмена разведывательной информацией в этом контексте.

Калын также встретился в Багдаде с советником по национальной безопасности Ирака Басимом аль-Бедри

Встречи Калына продолжатся 1 июля

В рамках своих встреч Калын провел переговоры с генеральным председателем партии «Такаддум» Мухаммедом Хальбуси.

Согласно письменному заявлению пресс-службы Хальбуси, в ходе встречи были обсуждены региональные и международные события, а также вопросы развития иракско-турецких отношений, в частности в сфере безопасности.

Стороны также подчеркнули важность оказания поддержки новому иракскому правительству в его работе по розыску беглых лиц, разыскиваемых по обвинениям в коррупции и находящихся за рубежом, а также по их экстрадиции в Ирак.

Контактные встречи Ибрагима Калына в Ираке продолжатся 1 июля.