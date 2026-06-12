Глава футбольной ассоциации Палестины критикует США за задержку виз для участия на чемпионата мира по футболу Джибриль Раджуб заявил, что отказ в содействии въезду участников подрывает принципы, связанные с проведением глобального спортивного мероприятия

Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб раскритиковал США за отказ в выдаче ему визы для участия в мероприятиях, связанных с Чемпионатом мира по футболу, заявив, что эта задержка свидетельствует о неуважении к ФИФА и объединяющей роли спорта.

Раджуб присутствовал в четверг, 11 июня на матче открытия Чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Южной Африки в Мехико, однако по-прежнему входит в число нескольких аккредитованных участников, которым либо отказали в выдаче виз в США, либо которые все еще ожидают разрешения на въезд в страну.

В эксклюзивном заявлении агентству «Анадолу» из Мексики Раджуб сказал, что он до сих пор не получил разрешения на въезд в Соединенные Штаты, несмотря на то, что он имеет право участвовать в мероприятиях, связанных с Чемпионатом мира, в качестве главы Палестинской футбольной ассоциации.

«Я считаю, что правила ФИФА, или, по крайней мере, ее традиции, требуют, чтобы любая страна, принимающая глобальное мероприятие, выполняла свои обязательства в отношении этого мероприятия, облегчая въезд всем, кто с ним связан», — сказал он.

Он отметил, что Чемпионат мира по футболу является важнейшим спортивным событием в мире и что участие президентов футбольных федераций в сопутствующих мероприятиях, включая Конгресс ФИФА, обязывает принимающие страны обеспечить им въезд в страну.

«Это не одолжение с их стороны; это право, и они обязаны его соблюдать», — сказал он.

Раджуб заявил, что отказ в содействии въезду участников подрывает принципы, связанные с проведением глобального спортивного мероприятия.

«Таким поведением они лишают себя морального права на проведение такого крупного спортивного мероприятия», — добавил глава ассосиации.

Раджуб сообщил, что пока не получил разрешение на въезд в США, и предположил, что другие могут столкнуться с аналогичными трудностями.

«До сих пор я не получил разрешения на въезд, и полагаю, что я не единственный. Есть много других, кто сталкивается с той же проблемой», — отметил он.

По его словам, этот вопрос выходит за рамки отдельных случаев и затрагивает более широкие ценности, продвигаемые международным спортом.

«Я рассматриваю это как проявление неуважения не только к ФИФА, но и к идеям спорта, которые объединяют людей и наводят мосты между ними. В конце концов, это глобальное событие, а не мероприятие, принадлежащее исключительно Соединенным Штатам», — добавил он.

Недавние проблемы с визами вызвали обеспокоенность в преддверии международных футбольных турниров, которые будут проходить в США.

В начале этого месяца представители Иранской федерации футбола заявили, что до сих пор не получили американские визы для участия в мероприятиях, связанных с Чемпионатом мира по футболу 2026 года.

В другом случае сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан не смог выехать в США для судейства на Клубном чемпионате мира ФИФА, поскольку его заявление на визу не было одобрено вовремя, несмотря на то что он был назначен ФИФА на этот турнир.

Также высказываются опасения по поводу возможности некоторых болельщиков посетить соревнования в США. Ранее появились сообщения о том, что болельщики из нескольких стран, в том числе из Кот-д'Ивуара, могут столкнуться с трудностями при поездке в страну из-за визовых ограничений и требований к въезду.

США являются соорганизаторами Чемпионата мира по футболу 2026 года наряду с Канадой и Мексикой.